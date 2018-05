Investiguen una denúncia per una violació múltiple a una jove a Múrcia

La Guàrdia Civil investiga una denúncia presentada fa uns dies per una jove que va dir haver estat víctima d'una violació múltiple per diversos joves a la pedania murciana de Beniaján. Els fets es van produir a finals d'abril, segons consta en la denúncia, amb la participació de diversos joves que encara no han estat detinguts. La dona, major d'edat, va denunciar que havia patit una agressió sexual no consentida per part d'un grup de joves amb els quals havia marxat voluntàriament aquella nit. Segons les fonts, la jove va acudir a denunciar els fets dies després que tinguessin lloc i va aportar un informe mèdic emès al centre en el qual va ser atesa després de la suposada agressió. La presumpta violació es va produir en un paratge de Beniaján i els joves van aprofitar l'estat d'inconsciència en què es trobava la víctima després de beure alcohol i consumir substàncies per agredir-la.

En un altre ordre de coses, la Policia Nacional va arrestar un individu per abusar sexualment de forma continuada, durant vuit anys, d'una menor d'edat aprofitant que era amic de la família i també va detenir la mare de la víctima per consentir els fets, a causa de que la seva filla l'havia alertat fa anys i la seva resposta va ser bufetejar-la i no denunciar-ho.