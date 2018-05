Quatre enginyers espanyols, retinguts als Emirats Àrabs Units

Quatre enginyers espanyols de Intecsa, filial d'ACS, romanen retinguts als Emirats Àrabs Units, on seran jutjats el proper 9 de maig, després de la denúncia interposada per una subcontracta local. Així, es tracta d'un enginyer gallec i un altre asturià, segons va explicar Carolina Noceda, la dona de l'enginyer asturià resident a Huelva.

Des que els quatre enginyers van ser denunciats per l'empresa que presta els seus serveis per a Intecsa, fa més d'un mes, als quatre enginyers se'ls va retirar el passaport, el que els impedeix sortir del país. Per part de l'empresa van intentar abonar una fiança perquè se'ls tornessin els passaports, però no es va aconseguir.

ACS va explicar que, des que se'ls va denunciar, els quatre enginyers estan treballant «amb total normalitat» a l'espera que se celebri el judici, encara que no van especificar més respecte el motiu de la denúncia i el seu contingut. Únicament van assegurar que l'empresa està «bolcada» amb aquests quatre treballadors per prestar-los «tota l'assistència jurídica».

Per la seva banda, la família de l'enginyer asturià va alertar l'ambaixada espanyola als Emirats Àrabs Units que l'esmentada subcontracta «els ha interposat una denúncia perquè dins de l'obra hi ha un edifici tancat amb clau on hi ha una maquinària que, per les seves característiques, no pot estar tant de temps tancada, de manera que aquests enginyers van haver d'entrar por poder treure-la».