Els britànics temen perdre la targeta sanitària europea amb el Brexit

Els britànics comencen a adonar-se del que veritatablement implica estar fora de la Unió Europea. Setze europarlamentaris del Regne Unit han escrit al ministre de Sanitat, Jeremy Hunt, per demanar-li que intervingui a les negociacions del Brexit per garantir la conservació de la Targeta Sanitària Europea, que permet als estrangers de països membres de la unió obtenir la mateixa assistència mèdica que els ciutadans del lloc en què s'utilitzi.

A hores d'ara la preocupació és real i s'està personificant en els més de 29.000 malalts britànics amb problemes de ronyó que han de realitzar-se una diàlisi semanal. Segons les associacions que els representen, la despesa que suposaria a títol personal si un d'ells decideix abandonar el país seria de 1.000 euros per setmana en tractaments.

Per això, 16 europarlamentaris dels principals grups polítics han decidit realitzar una crida al ministre de Sanitat per mitjà d'una carta en què li demanen que «defensi els pacients de diàlisi, que a més d'haver de lluitar amb els problemes d'un diagnòstic com aquest estan en risc ara de perdre la llibertat que els atorga la targeta sanitària europea». Si finalment acaben perdent aquest dret, els tractaments es veurien seriosament limitats.