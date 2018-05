Catalá recorda que el Suprem defineix els tipus sexuals com a «laberíntics»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va recordar que el Tribunal Suprem defineix els tipus sexuals com a «laberíntics, excessivament casuístics i amb defecte d'origen» i va apostar per reformar el Codi Penal per garantir una major protecció de la llibertat sexual de la dona. Durant la seva participació en la sessió de control al Govern al Senat, el titular de Justícia va assegurar que «en absolut» es pot fer un balanç global sobre la qualitat de la justícia a partir d'una resolució, en referència a la sentència sobre els membres de La Manada en què se'ls condemna per abús i no per agressió sexual.

Paral·lelament, una exdelegada del Govern per a la Violència de Gènere, la presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola i tres catedràtiques de Dret Penal s'incorporaran a la secció penal de la Comissió General de Codificació que analitzarà si cal actualitzar la tipificació dels delictes sexuals a Espanya. Catalá va encarregar a aquesta comissió emetre un informe que analitzi els delictes d'agressió i abús sexual i determinar la seva correcció tècnica i utilitat pràctica. Si cal, hauran d'acompanyar aquesta anàlisi d'una proposta legislativa de reforma del Codi Penal.

En un altre ordre de coses, Ángel Boza, de 26 anys, el més jove dels cinc membres de La Manada, va ser traslladat de mòdul per participar en una pallissa a un noi musulmà que acabava d'ingressar condemnat per abusar d'una jove en un bar. En tot cas, Boza va negar que estigués implicat en la pallissa.