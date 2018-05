El CIS situa Cs per davant del PSOE i a només 1,6 punts del PP en intenció de vot

El Baròmetre d'abril del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PP com a primera força política, amb una estimació de vot del 24%, però ja només treu 1,6 punts al segon amb més suport, que ara és Ciutadans, que puja fins al 22,4% i supera el PSOE, que baixa al tercer lloc amb un 22%. El quart amb més suport és Units Podem i les seves confluències, que marquen un 19,6% en estimació de vot.

L'enquesta es va realitzar en els deu primers dies d'abril, en plena crisi política a la Comunitat de Madrid, quan ja havia saltat la polèmica del màster de Cristina Cifuentes, però abans que la presidenta autonòmica acabés dimitint després de sortir un vídeo d'un suposat furt el 2011.

El PP aconsegueix mantenir-se al capdavant en aquestes enquestes electorals trimestrals malgrat que el 24% d'estimació de vot que li atorga el CIS és la seva pitjor dada històrica, 2,3 punts per sota de la registrada a l'enquesta anterior (gener) i gairebé nou punts per sota del seu resultat a les eleccions generals de juny de 2015. I és que el partit de Mariano Rajoy porta caient a les enquestes del CIS des d'octubre de 2016.

El PSOE de Pedro Sánchez s'anota un 22% d'estimació de vot que suposa 1,1 punts menys que a l'enquesta de gener i mig punt per sota del seu resultat electoral de 2016, però tot i així està per sobre dels registres de l'etapa de la gestora. Això sí, perd el segon lloc per quatre dècimes, quelcom que també li va passar al gener de 2017, encara que llavors va anar a mans de Units Podem.

Ciutadans, per la seva banda, experimenta tres trimestres en ascens i, si al gener ja va desbancar Units Podem de la tercera posició, ara ha superat el PSOE, aconseguint una estimació de vot del 22,4%, el seu millor resultat i gairebé deu punts per sobre del resultats de juny de 2016. En aquest sentit, el partit taronja està en primera posició pel que fa al vot ja decidit, quan es pregunta els enquestats a quin partit votarien si les eleccions fossin demà mateix: un 16,1% avança que votaria Ciutadans, davant d'un 13,5% que es optaria pel PSOE, un 12,1% pel PP i un 11,3% per Units Podem i les seves confluències. Davant la mateixa pregunta, encara hi ha un 18,6% que no sap a qui votaria, un 12,9% que assegura que no aniria a votar i un 2,7% que evita contestar.

La formació que lidera Albert Rivera també és el primer partit en sumar aquest vot directe amb les simpaties dels que es diuen indecisos, aconseguint un 18,1% davant del 16,7% del PSOE, el 13,8% del PP i el 13,7% de Units Podem.

Pel que fa a la coalició de Units Podem, per segon trimestre consecutiu apareix com el quart amb més suport, amb una estimació de vot del 19,6% que suposa sis dècimes més que al gener, però un punt i mig per sota del seu resultat electoral de juny de 2016. Per integrants, Units Podem (Podem, IU i Equo, principalment) puja al 12%, En comú baixa al 3,5%, l'aliança a la Valenciana amb Compromís ascendeix al 2,8% i En Marea es manté en l'1,3%.

Precisament el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, torna a ser el polític més ben valorat, amb una nota de 4,14 punts, quelcom que no succeïa des de juliol de l'any passat. Entre els líders d'àmbit estatal, en primer lloc hi ha el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, i el president de Ciutadans, Albert Rivera, separats per només una centèsima (3,80 i 3,79, respectivament). Més lluny apareixen el socialista Pedro Sánchez, (3,35), Pablo Iglesias 2,77) i Mariano Rajoy (2,59).

El president del Govern, per la seva banda, segueix mantenint un alt nivell de desconfiança, ja que un 82,1% diu tenir poca o cap confiança en el líder del PP, però tot i això presenta millors registres que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , de qui dubta el 85,5% i només un 11,6% assegura tenir molta o bastant confiança en ell.

Paral·lelament, la preocupació dels ciutadans per la corrupció i els polítics va pujar el passat mes d'abril coincidint amb l'esclat del cas del màster de Cristina Cifuentes. Segons el sondeig, l'atur segueix com a primer problema, encara que s'anota la seva menor xifra de mencions dels últims anys i es queda en un 62,3%. Per darrere hi ha la corrupció i el frau, amb un 38,3%, gairebé quatre punts més que al març, i la classe política, que puja gairebé un punt i mig i arriba al 27,4%.

Al quart lloc repeteixen els problemes de caràcter econòmic, amb un 21%, i el cinquè lloc és de nou per a les pensions, tot i que amb menys mencions que al març, quan, coincidint amb l'inici de les mobilitzacions dels jubilats, van arribar al 15,5%. A l'abril es van situar en el 13,6%.



Catalunya, el sisè problema

La independència de Catalunya apareix com a sisè problema, amb al·lusions a l'11% dels qüestionaris, pujant 2,4 punts respecte el març, quan va ocupar el novè lloc de la llista. També va pujar el mes passat la inquietud pels nacionalismes, encara que segueix a la part baixa de la taula amb només un 1,9%. Aquests increments van coincidir en el temps amb la posada en llibertat de l'expresident català Carles Puigdemont a Alemanya i la negativa de la Justícia alemanya a extradir-lo perquè fos jutjat per rebel·lió a Espanya.