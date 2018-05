Detenen tres persones per la violació d'una noia a Múrcia

Tres homes van ser detinguts per la seva participació en l'agressió sexual patida per una noia a la pedania murciana de Beniaján. Els tres, de 28, 43 i 48 anys, són veïns de Beniaján i acumulen un voluminós historial per delictes contra la propietat i contra la salut pública. La investigació va començar el passat dia 28 d'abril, quan la Guàrdia Civil va recollir la denúncia de la víctima en la qual explicava les agressions sexuals patides quan es trobava amb tres individus, als quals coneixia, i dels quals va acceptar unes substàncies tòxiques que li van ser proporcionades sota l'argument que eren medicaments de tipus ansiolític i que va combinar amb alcohol. El consum d'aquestes susbtàncies li va produir un estat d'abstracció en què no era capaç de governar la seva voluntat, estat que, pel que sembla, va ser aprofitat per tots els seus acompanyants per agredir-la sexualment.