La Fiscalia rebaixa les peticions de presó per als caps de la trama Gürtel

La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat la seva petició de presó per als líders de la trama Gürtel -en el cas del cap de la xarxa, Francisco Correa, passa de 22 anys a 7 anys i 3 mesos- i per a l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa, per al que passa a sol·licitar de 7 anys i 9 mesos de presó a 4 anys i 3 mesos, després de les confessions que van fer durant les seves declaracions en el judici pel presumpte finançament il·legal de la formació política.

El Ministeri Públic també rebaixa la petició de pena per al número dos de Correa, Pablo Crespo, de 22 a 13 anys i mig de presó i per al responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, de 27 a 16 anys i mig de presó. Els atribueix delicte electoral a les municipals i autonòmiques de 2007 i generals de 2008, delicte continuat de falsedat documental, delictes contra la Hisenda Pública per defraudació de l'IVA i de l'Impost de Societats i, en el cas del Bigotes, a més, delicte per defraudació tributària de l'IRPF.

En menor grau, demana una reducció de la pena de presó de tres mesos per a l'exvicepresident de la Comunitat Valenciana Vicente Rambla (6 anys i mig), per a qui va ser gerent de l'empresa de Correa, Cándido Herrero (16 anys i 9 mesos), per a l'exgerent del PP valencià Cristina Ibáñez i per a l'exvicesecretari d'organització del PP valencià David Serra. A aquests dos últims es passa de demanar set anys i nou mesos a set anys i mig de pena.

La Fiscalia també reclama multes per als acusats; la més elevada de 4,5 milions d'euros per a Correa pels delictes esmentats a més de frau de l'IVA en els exercicis 2005, 2007 i 2008 i de l'Impost de Societats durant els anys 20005, 2006 i 2007. Al seu soci a Orange Market, Álvaro Pérez, li imposa una multa de 787.600 euros en incloure-li dos delictes a l'IRPF dels exercicis de 2006 i 2007.

Per altra banda, la Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat íntegrament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) que va condemnar a penes que oscil·len entre els 3 i els 13 anys de presó els 11 acusats d'arreglar contractes entre la Generalitat valenciana i la trama corrupta Gürtel per a la fira de turisme Fitur entre els anys 2005 i 2009.

En desestimar els recursos dels acusats, l'alt tribunal emet la primera sentència ferma del cas Gürtel deu anys després que comencés a investigar la trama de corrupció. D'aquesta manera, el Suprem confirma els 13 anys de presó per a Correa; els 13 anys i 3 mesos per a Crespo; i els 12 anys i 3 mesos per a El Bigotes.