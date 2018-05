El govern espanyol porta al TC la llei de la presidència per impedir la investidura de Puigdemont

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres en una reunió extraordinària interposar un recurs d´inconstitucionalitat contra la reforma de la llei de la presidència de la Generalitat aprovada pel Parlament de Catalunya. El Tribunal Constitucional l´admetrà a tràmit previsiblement aquest dijous al matí, aprofitant la reunió ordinària del ple d´aquesta setmana, i deixarà la llei en suspensió cautelar atenent a la petició de l´executiu de Rajoy perquè s´apliqui l´article 161.2 de la Constitució.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat que el recurs del govern espanyol evita que es produeixi "l´absurd" que sigui investit com a president una persona "fugida" de la justícia espanyola i que es troba "en un altre país", en referència a Carles Puigdemont. La suspensió de la Llei implica l´activació del ´pla D´ de les forces independentistes, que podrien investir un altre candidat la setmana que ve.

L´executiu espanyol ha aprovat el recurs en una reunió extraordinària convocada a les 11 del matí, només hores després que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), que està sota control del propi govern de Rajoy, hagi publicat el contingut de la llei. La Moncloa tenia preparat el recurs des de fa més d´una setmana, quan es va aprovar la Llei al Parlament, però en les últimes hores hi ha incorporat les aportacions del dictamen favorable al recurs que va emetre dilluns el Consell d´Estat.

Entre altres, aquest organisme advertia que ningú pot exercir com a membre del Govern de la Generalitat –ni que sigui per videoconferència- si no es troba físicament dins del territori català, fet que exclouria els polítics que es troben a l´estranger i els presos provisionals que mantinguin els drets polítics però que estiguin reclosos a presons de la resta de l´Estat.

El recurs de l´executiu espanyol es basa també els termes de l´última resolució per la que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit la setmana passada el primer escrit de l´executiu de Rajoy contra el primer intent d´investidura de Puigdemont. En aquesta resolució el TC ja advertia la Mesa que es declararà "radicalment nul i sense valor ni efecte" qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tancava la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet referència al recurs i a la situació política a Catalunya en declaracions al Congrés, on ha demanat a les forces independentistes "un esforç" per formar govern i recuperar "la normalitat institucional econòmica i social" a Catalunya. "Ja n´hi ha prou d'estar marejant la perdiu", ha afirmat en declaracions als passadissos de la cambra. Segons Rajoy, "Catalunya necessita recuperar la normalitat" i cal "no subordinar tota l´actuació política al voltant d´una persona, perquè les coses han de funcionar, la Generalitat ha de prendre decisions" i la d´ara "no és una situació normal".