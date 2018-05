L'Exèrcit de Nigèria allibera mil persones segrestades per Boko Haram

L'Exèrcit de Nigèria va rescatar i va alliberar mil persones retingudes als camps del grup gihadista Boko Haram al nord-est del país. Entre els alliberats hi ha dones, nens i joves que havien estat obligats pels gihadistes a entrar a la seva formació, segons va assegurar en un comunicat el portaveu de l'Exèrcit, Texas Chukwuma. L'operació de rescat es va produir gràcies a la col·laboració de la força militar multinacional conjunta formada el 2015 per Nigèria, Camerun, Níger, Txad i Benín per combatre la milícia islamista al voltant del llac Txad. Boko Haram realitza segrestos freqüents a la zona, sobretot d'adolescents que fan servir en matrimonis forçosos i com a esclaves sexuals, però també com a combatents a les que obliguen a immolar-se en atacs suïcides. Més de 1.000 nens han estat segrestats al nord-est de Nigèria per Boko Haram des de 2013.