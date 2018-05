Pompeo prepara la cimera a Corea del Nord

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que el secretari d'Estat, Mike Pompeo, ha iniciat un viatge cap a Corea del Nord per preparar la seva cimera amb el líder del país asiàtic, Kim Jong-un. «S'estan fent plans, s'estan construint relacions», va explicar el mandatari nord-americà. Trump va revelar divendres que ja hi ha data i lloc per a la seva trobada amb Kim i es va mostrar optimista sobre un possible alliberament imminent de tres ciutadans nord-americans detinguts al país asiàtic. «S'està fixant el viatge. Ja tenim data i tenim lloc. Els anunciarem aviat», va afirmar, abans de defensar les «substancioses converses» de les darreres setmanes.