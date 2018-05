El president argentí demana ajuda a l'FMI per evitar una «gran crisi»

El president de l'Argentina, Mauricio Macri, ha sol·licitat una línia de suport financer al Fons Monetari Internacional (FMI) amb l'objectiu de poder fer front a un nou escenari global i evitar així «una gran crisi». Així ho va explicar Macri en un vídeo gravat al Saló Blanc de la Casa Rosada després de mantenir una conversa amb la presidenta de l'organisme internacional, Christine Lagarde, qui li hauria confirmat que es treballarà en un acord per enfortir l'economia del país llatinoamericà.

«Aquesta decisió l'he pres pensant en el millor interès de tots els argentins, no mentint-los com tantes vegades s'ha fet. Complint amb els compromisos i allunyant-nos de la demagògia, estic convençut que per aquest camí s'aconseguirà un millor futur», va asseverar Macri.

«L'Argentina és un valuós membre de l'FMI. Agraeixo la declaració del president Macri i espero amb interès continuar la nostra col·laboració. S'han iniciat les converses sobre com podem treballar junts per enfortir l'economia argentina», va assenyalar Lagarde.

Segons va explicar el president argentí, la política econòmica «gradualista» implementada a l'Argentina per equilibrar «el desastre» dels comptes públics heretats depèn «molt» del finançament extern. De fet, va assegurar que és un dels països del món que més depenen d'aquest tipus de finançament.

No obstant això, en els primers anys de la seva aplicació, existia un context mundial molt favorable que en els últims anys s'ha capgirat. Les condicions actuals són més complexes a causa de l'increment dels tipus d'interès, la devaluació de moltes monedes o l'increment del preu del petroli, variables que no es poden controlar. Amb aquest anunci Macri busca oferir un senyal de tranquil·litat davant d'una situació de pànic pel pes argentí.