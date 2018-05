Berlusconi dona llum verda a un govern de coalició entre La Lliga i l'M5S

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi va donar el seu consentiment a una coalició de govern entre La Lliga, aliat electoral de Forza Italia -el partit de Berlusconi-, i el Moviment Cinc Estrelles (M5S) per superar la paràlisi política provocada per les eleccions generals del 4 de març. «Si una altra força política de la coalició de centredreta creu que pot assumir la responsabilitat de formar govern amb el Moviment Cinc Estrelles, prenem nota d'aquesta decisió amb respecte», va afirmar Berlusconi en un comunicat. L'exprimer ministre va aclarir que, tot i que l'aliança entre La Lliga i Forza Italia es manté, el grup parlamentari del seu partit polític no votarà a favor d'aquest eventual govern de coalició per «respecte als votants».

Així, va defensar que «la solució més natural, més lògica i més coherent amb el mandat dels votants per a aquesta crisi seria un govern de centre-dreta dirigit per La Lliga». «L'M5S ha demostrat en aquestes setmanes que no té la maduresa política necessària per assumir aquesta responsabilitat», va defensar. Berlusconi va destacar a més que, un cop fet aquest pas, ningú podrà fer servir com a «excusa» Forza Italia o el seu líder per justificar «la incapacitat per arribar a un acord».