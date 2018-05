Cifuentes demana reincorporar-se al seu lloc a la Universitat Complutense

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha sol·licitat la reincorporació al seu lloc a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) després de renunciar a la seva acta de diputada a l'Assemblea de Madrid. Cifuentes ha presentat un escrit de renúncia a l'excedència que estava gaudint per ostentació de càrrec públic.

La Llei de l'Estatut dels Treballadors estableix que el treballador ha de sol·licitar el reingrés al càrrec públic en el termini d'un mes després d'acabar el motiu de l'excedència. Aquest pas és fonamental per no perdre la plaça de funcionària, amb independència que després continuï a la institució o opti per una altra activitat professional.

Cifuentes pertany al cos tècnic superior de la Universitat Complutense de Madrid. Des de fa 25 anys ha exercit càrrecs a l'administració, com a diputada a l'Assemblea de Madrid, delegada del Govern i presidenta autonòmica, càrrec al que va renunciar el passat 25 d'abril després de la polèmica pel seu màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC ) el 2012 i el vídeo en què presumptament apareixia furtant dues cremes facials en un supermercat.

Per part seva, el president del Govern, Mariano Rajoy, va admetre que el cas del fals màster de la dimitida presidenta madrilenya i la seva posterior renúncia precipitada pel suposat furt de dues cremes en un supermercat van ser «esdeveniments que a ningú li agrada» que s'hagin produït. Així ho va reconèixer a la sessió de control a l'Executiu al Congrés, interpel·lat per la portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, que va acusar el PP d'haver sotmès la Comunitat de Madrid a un «enorme deteriorament institucional» en aquests darrers 20 anys que l'ha governat.

Rajoy va advertir el PSOE que està caient en la «irrellevància» i va replicar a Robles que dos expresidents de la Junta d'Andalusia, governada pel PSOE en els últims 40 anys, estan asseguts a la banqueta pel cas dels ERO irregulars.