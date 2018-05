Desfilada de la Victòria sota la pluja, a Rússia

Uns 13.000 militars russos van desfilar ahir per l'emblemàtica plaça Roja de Moscou amb motiu de l'aniversari de la victòria de les tropes soviètiques sobre els nazis, davant l'atenta mirada d'un Vladímir Putin que aquesta mateixa setmana ha pres possessió per a un nou mandat de sis anys al capdavant del Kremlin. En presència també del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el president de Sèrbia, Alexander Vucic, i l'actor Steven Seagal, entre altres convidats, Rússia va aprofitar el Dia de la Victòria per exhibir uniformats i equips de diferents cossos de les Forces Armades. Uns 55.000 militars van participar en els actes organitzats en 28 ciutats del país, si bé l'esdeveniment més multitudinari va ser el de la capital. En alguns indrets, la intensa pluja va ser l'altra gran protagonista de les desfilades, com a la localitat de Stavropol, on va ser captada la imatge que reproduïm sobre aquestes línies, i que mostra diversos assistents a l'acte protegint-se amb paraigües.