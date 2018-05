Detenen una dona per atropellar l'actual parella del seu exmarit a les Illes

La Guàrdia Civil va detenir a Calvià una dona de 29 anys per un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa, després de l'atropellament patit per l'actual parella del seu exmarit. Agents de la Guàrdia Civil que realitzaven un servei de Seguretat Ciutadana per la localitat de Magaluf van trobar dimarts a la tarda una jove ferida, estesa a terra al mig del carrer i envoltada de persones, va informar l'institut armat en un comunicat. La jove estava estesa a terra amb les cames a sobre de la vorera i els testimonis van assegurar que un vehicle l'havia atropellat i havia marxat de la zona a gran velocitat.

Concretament, un dels testimonis va afirmar que el conductor havia fet pujar el cotze a la vorera amb la clara intenció d'atropellar la noia. Mentre els serveis mèdics atenien la víctima, les patrulles de la Guàrdia Civil i Policia Local van ser alertades per intentar localitzar el vehicle implicat en l'atropellament a partir de la descripció que van fer els testimonis que van poder veure l'acció.

Mitja hora després, una patrulla de la Guàrdia Civil va trobar a Cala Vinyes un turisme ocupat per dues dones dones que coincidia amb la descripció que havien ofert els testimonis dels fets. Una vegada interceptat i identificades les dues ocupants del vehicle, els agents van descobrir que la víctima de l'atropellament és l'actual parella de l'exmarit de la conductora del cotxe, que va ser immediatament detinguda com a presumpta autora de l'atropellament intencionat.