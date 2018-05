Les famílies monoparentals amb dos fills seran reconegudes com nombroses

El secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés, ha anunciat que el Govern vol ampliar els beneficis contemplats per a les famílies nombroses a les famílies monoparentals a partir de dos fills.

Durant la seva compareixença a petició pròpia al Senat davant la Comissió de Sanitat i Serveis Socials, Garcés ha explicat que el Govern ja té redactat el projecte de llei que estableix també el règim de família nombrosa especial per a aquelles famílies a partir de quatre fills.

D'aquesta manera, Garcés ha concretat que les famílies amb un sol progenitor i a partir de dos fills tindran dret a "tots els beneficis econòmics que existeixen per a les nombroses, com deduccions i bonificacions en determinades taxes i incorporar-se a beneficis fiscals de tributs que recauen exclusivament en l'àmbit de les nombroses, estatals, autonòmiques o locals ".

Gairebé el 53% de les families monoparentals es troben en situacions precàries

Segons xifres de l'INE, a Espanya hi ha gairebé dos milions de famílies monoparentals, de les quals 1,6 milions estan encapçalades per dones; d'elles, al voltant d'un 53% es troben en situació de pobresa, indiquen diferents ONG com Save the Children o Unicef.

Sanitat es va comprometre en el programa electoral al fet que en aquesta legislatura elaboraria una proposta legislativa integral de suport a la família, que inclouria regular el concepte de família monoparental.

està gairebé "ultimat" un primer text "de la llei de protecció i eradicació de la violència contra els menors, amb les aportacions d'experts del àmbit universitari i del Tercer Sector. "Volem reforçar els mecanismes d'alerta davant de la violència contra els nens, fomentant la formació dels professionals", ha puntualitzat. A més, s'ha referit a la situació dels 33.836 menors en situació de desemparament i sota la tutela de l'Estat que hi ha a Espanya -més de 14.100 vivint en centres d'acollida i la resta amb famílies d'acollida-. proporcionar-los l'oportunitat de viure en una família", ha assenyalat Garcés.

Tampoc s'obliden de la gent gran Pel que fa als grans, el secretari d'Estat ha recordat que l'estratègia nacional està en tramitació administrativa perquè cada ministeri defineixi els recursos de la seva competència abans del seu trasllat al Consell de Ministres. "La gent gran són prioritàries per a aquest Govern i com millorar la seva qualitat de vida", amb accions preventives i de protecció enfront de la soledat que pateixen els grans, "tant en l'entorn rural, com de les ciutats. "Cal garantir la protecció d'aquests menors i", ha assenyalat Garcés. El responsable de Serveis Socials s'ha mostrat contundent enfront de la violència que pateixen els menors i ha destacat quede la llei de protecció i eradicació de la violència contra els menors, amb les aportacions d'experts del àmbit universitari i del Tercer Sector.

"Ja hi ha el projecte de llei,", ha dit Garcés, que ha concretat que inclou l'impacte pressupostari d'aquesta mesura, "que quan es decideixi per iniciativa política es presentarà".