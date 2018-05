La Fiscalia turca demana 252 cadenes perpètues pel cop d'Estat de 2016

La Fiscalia de Turquia va reclamar la condemna a 252 cadenes perpètues agreujades per a un total de 37 persones que presumptament formaven part de l'anomenat Consell de la Pau a Casa, que va encapçalar l'intent de cop d'Estat de juliol de 2016. Entre els acusats hi ha Akin Ozturk, considerat un dels principals caps del motí, en un procés contra un total de 224 persones. Així mateix, els fiscals van reclamar al tribunal que condemni els acusats a un total de 56.000 anys de presó per les ferides patides per 2.500 civils i 177 membres de les forces de seguretat durant l'intent. Les autoritats turques han acusat de l'intent de cop d'Estat el clergue islamista Fetulá Gulen. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, i Gulen eren aliats polítics fins que la Policia i la Fiscalia, propers a Gulen, van obrir una investigació sobre corrupció el 2013 contra diversos alts càrrecs de l'Executiu.