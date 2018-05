Indignació a França per la mort d'una jove víctima de burles del servei d'emergències

Una jove francesa de 22 anys es va trobar malament el passat 29 de desembre i va marcar el número d'emergències per sol·licitar atenció sanitària, però el que es va trobar a l'altra banda del fil telefònic va ser la burla d'una operadora. Ningú va acudir a ajudar-la fins hores després de la seva primera trucada, però ja era tard. La jove, mare d'una nena d'un any, va morir poc després de ser traslladada a l'hospital. La seva mort ha generat una onada d'indignació a França i posa en evidència, segons el col·lectiu d'Urgències, la manca de mitjans sanitaris al país. La ministra de Sanitat, Agnès Buzyn, ja ha exigit una investigació per aclarir els fets. En l'àudio de la trucada s'escolta tot just un fil de veu. «Ajudi'm senyora, si us plau, em fa molt mal. Em moriré», aconsegueix dir amb prou feines i entre sospirs, al que l'operadora respon que «vostè morirà, certament, com tothom».