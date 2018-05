Kim allibera els tres detinguts nord-americans

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que els tres nord-americans detinguts per Corea del Nord havien estat alliberats en el que considera com un «gest de bona voluntat» per part del líder nord-coreà, Kim Jong-un, de cara a seva esperada cimera bilateral de les properes setmanes. Paral·lelament, el president dels Estats Units va anunciar que ja s'ha decidit quan i on serà la reunió amb el líder nord-coreà i va avançar que donarà a conèixer els detalls en els propers dies, avançant només que no tindrà lloc a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees. «Estem treballant en els darrers temes pendents. Els anunciarem d'aquí a tres dies», va assegurar.