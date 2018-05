El Partit Animalista demana la confiscació de quatre elefantes a un circ

El Partit Animalista (Pacma) ha sol·licitat a la Fiscalia General de l'Estat la confiscació immediata de les quatre elefantes del domador Joy Gartner, que fa un mes van sobreviure a un accident a l'autovia A-30, i que romanen des de llavors en un petit terreny de Pozo Cañada (Albacete). Segons el Pacma, aquesta sol·licitud també s'ha presentat davant el Ministeri de Medi Ambient, el Seprona i l'autoritat administrativa a Espanya, ja que «a ells correspon salvar d'una vegada per sempre la vida de Belinda, Pira, Thai i Baby del cruel negoci del circ».

El partit va recordar al Govern que està incomplint el conveni europeu de la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (Cites), enno comptar Espanya amb un Centre de Recuperació i Rescat per a aquests animals. «Estem fent tot el possible perquè les elefantes no tornin al circ. Ja hem presentat a totes les institucions els informes que mostren el qüestionable tracte que reben aquests animals per part de Joy Gartner i els seus diferents èxodes a altres països, fins i tot a l'Àfrica, quan ha tingut discrepàncies amb les autoritats», va explicar la portaveu del Partit Animalista, Laura Duarte.

El Pacma va insistir que «durant anys els animals del circ són sotmesos a activitats antinaturals, violents entrenaments i una vida en la més absoluta captivitat». El partit va denunciar que el Circ Gottani «no ha parat de fer negoci des de l'accident» que es va produir a l'autovia A-30.