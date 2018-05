Rivera dona per acabat el seu suport al Govern en l'aplicació del 155 a Catalunya

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va donar per acabat el seu suport a l'aplicació del 155 a Catalunya en entendre que el Govern central no està aplicant la Constitució com ho hauria de fer, una decisió que l'Executiu veu deslleial i que considera que li passarà factura a les urnes. «Fins aquí hem arribat amb aquesta displicència», va advertir Rivera, que es va queixar a més de forma reiterada que Mariano Rajoy fa més de tres mesos que no es comunica amb ell per parlar de Catalunya.

L'anunci de ruptura, que a la pràctica no té cap efecte sobre els acords que ja tenen, inclosos els Pressupostos, es va produir després d'un tens cara a cara entre tots dos a la sessió de control. Un debat en el qual Rivera va advertir Rajoy que li retiraria el seu suport si no recorria davant el Tribunal Constitucional el vot delegat d'Antoni Comín i Carles Puigdemont i si no vigilava «de prop» els separatistes.

El president del Govern el va qualificar d'«aprovechategui», avisant-lo que aquest comportament no només no li fa guanyar cap vot, sinó que li pot fer perdre suports. Però a Rivera no el van fer enrere les advertències, com tampoc les explicacions de Rajoy sobre els informes jurídics que desaconsellaven el recurs, decidint finalment donar un cop de porta a l'acord.

Quan es van assabentar de la decisió de Rivera, els «populars» es van llançar a enviar-li retrets, i mentre el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, qualificava de «rebequeria de nen» el comportament del líder de Ciutadans, el portaveu al Congrés, Rafael Hernando, l'acusava també de tenir una actitud «infantiloide» i li demanava que no es confongués d'adversari.

Després, als passadissos del Congrés, Maíllo i el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, van intentar temperar els ànims, però després de la conversa el «número dos» del partit taronja va advertir al Govern que no donaran suport a aquesta «aplicació tova» del 155 a Catalunya, «amable amb els nacionalistes» i «pactada» amb el PNB.

Maíllo, que entén la reacció de Cs com un «alleujament puntual», va negar la falta de comunicació que Cs denuncia, assegurant que es dóna una informació «fluida» a diferents àmbits al partit de Rivera i que encara que hi ha dies millors i pitjors, el diàleg sempre es manté.

De la mateixa forma que va fer Rajoy a primera hora, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va advertir Rivera que el seu comportament li acabarà passant factura. Méndez de Vigo va assenyalar així que els espanyols jutjaran qui actua amb «lleialtat, responsabilitat i maduresa» davant el conflicte català, que exigeix una política d'Estat per aplicar l'article 155.

El portaveu de l'Executiu va considerar a més que «ningú pot tenir cap dubte» sobre la voluntat del Govern de «restaurar l'ordre constitucional a Catalunya», entre d'altres coses perquè aquest és el recurs número 26 interposat amb aquest objectiu.

També els socialistes van criticar Rivera per la seva actitud, i la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, el va acusar d'estar mancat de sentit d'Estat per utilitzar políticament assumptes com Catalunya o la lluita contra el terrorisme i d'actuar només buscant titulars.

Mentrestant, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va considerar que la bronca entre Ciutadans i el PP és «el menys creïble del món» i va dir no entendre el suposat «empipament» de Rivera i el seu anunci de retirar el suport a l'aplicació del 155 a Catalunya quan després segueix mantenint el PP al Govern.