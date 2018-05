Trump: «Hi haurà conseqüències greus si l'Iran reactiva el pla nuclear»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir l'Iran que hi haurà «conseqüències molt greus» si reactiva la seva indústria atòmica en represàlia per la sortida de la potència nord-americana de l'acord sobre el programa nuclear de la República Islàmica. «No crec que hagin de fer-ho», va assegurar, tot afegint que «de fet, els aconsellaria que no reactivessin seu programa nuclear. Els hi recomano enèrgicament», va postil·lar. Preguntat sobre el per què, va respondre: «L'Iran ho descobrirà». «Si ho fan, hi haurà conseqüències molt greus», va destacar.

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va admetre que la retirada dels Estats Units de l'acord nuclear iranià és «greu», però va reiterar la voluntat tant del seu Govern com dels de França i Regne Unit per respectar els compromisos signats el 2015. «S'ha de garantir que Teheran no posa en marxa en el futur un programa atòmic no civil», va destacar la cancellera, que també va instar la República Islàmica a respectar les seves respectives obligacions i a respondre a les peticions de l'Agència Internacional de l'Energia atòmica (AIEA).

Paral·lelament, els presidents de França i l'Iran, Emmanuel Macron i Hassan Rohani, van ratificar en una conversa telefònica el seu compromís amb l'acord nuclear signat el 2015. Macron va reiterar «la voluntat de França de seguir complint l'acord nuclear iranià en tots els seus termes» i va recordar a Rohani «la importància que l'Iran faci el mateix», segons va informar l'Elisi en un comunicat.

El president francès va advocar per dur a terme «una discussió entre totes les parts interessades, partint de la base de l'acord nuclear de 2015, per assolir un marc mútuament beneficiós» més enllà de 2025 sobre la indústria atòmica i les activitats balístiques de l'Iran, així com sobre «les principals crisis del Pròxim Orient».