Imputen una altra professora del màster de Cristina Cifuentes

La titular del Jutjat número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, va decidir que la professora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, que va negar haver presidit el tribunal de l'avaluació del Treball de Fi nalde Màster (TFM) de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, passi a estar com investigada a la causa.

Així ho van assenyalar fonts jurídiques després que la professora declarés ahir davant del jutge però en qualitat de testimoni. En el marc de les declaracions, la magistrada va decidir canviar la seva situació a investigada per un delicte de prevaricació administrativa per haver qualificat alumnes que suposadament no havien participat en el màster.

López de los Mozos ja va declarar el passat 5 d'abril en el marc de la investigació oberta pel màster de l'expresidenta de la Comunitat. Ho va fer amb un escrit en què va assenyalar que ella no va presidir ni va formar part del tribunal que va avaluar el Treball de Fi de Màster de Cifuentes.

Paral·lelament, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) va puntualitzar en un comunicat que encara no ha assignat cap destinació fixa a l'expresidenta autonòmica després que dimecres demanés el reingrés al Cos Tècnic Superior del qual forma part. Després de rebre la petició, la Complutense va incloure de forma provisional en el seu directori Cifuentes a la Gerència del Rectorat, quelcom que va qualificar de «simple formalisme que es fa de forma automatitzada».