Israel bombardeja posicions de l'Iran a Síria en resposta a un atac contra els Alts del Golan

L'Exèrcit israelià va dur a terme de matinada l'atac més contundent a territori sirià en dècades colpejant diverses desenes d'objectius iranians al país veí en resposta al llançament de coets per part d'efectius iranians contra els Alts del Golan, un atac del qual Israel va acusar directament la Força Quds dels Guardians de la Revolució i el seu comandant, el general Qassem Soleimani. Els avions de les Forces de Defensa d'Israel (IDF) van atacar desenes d'objectius militars pertanyents a la Força Quds a territori sirià «en resposta als coets que les forces iranianes van llançar cap a posicions als Alts del Golan».

L'Exèrcit hebreu va defensar que «aquesta agressió iraniana és una prova més de les intencions darrere de l'establiment del règim iranià a Síria i l'amenaça que planteja per a Israel i l'estabilitat regional». En aquest sentit, va deixar clar que «no permetrà que l'amenaça iraniana s'estableixi a Síria» i va advertir el règim sirià que haurà de «retre comptes per tot el que passi al seu territori». Així les coses, va deixar clar que encara que l'Exèrcit israelià «està preparat per a diversos escenaris, no busca escalfar la situació». Aquesta és la primera ocasió en què Israel acusa de manera directa l'Iran d'atacar el seu territori.