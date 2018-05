Llum verd al Congrés a obrir un debat per despenalitzar l'eutanàsia

El Congrés dels Diputats va aprovar, amb els vots en contra del PP i d'UPN i l'abstenció de Ciutadans, la proposició de llei del Parlament de Catalunya que demana una reforma del Codi Penal per a despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Es va fer així el primer pas per al debat sobre una futura despenalització i regulació de l'eutanàsia, quelcom que el Congrés ja havia rebutjat fins a en 16 ocasions i que és una pràctica legal a països com Bèlgica, Holanda, Luxemburg i el Canadà.

La proposta del Parlament català sol·licita la reforma de l'article 143.4 del Codi Penal per a despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, i exonerar de responsabilitat penal qui ajudi a morir una persona amb una malaltia terminal o incurable que li provoca patiment físic o psíquic greu

Actualment, el Codi Penal contempla penes de presó d'entre 4 i 8 anys per a «qui indueixi al suïcidi d'un altre» i a penes d'entre 2 i 5 per a qui cooperi amb «actes necessaris al suïcidi d'una persona». També estableix que serà castigat amb la pena de presó de 6 a 10 anys si la cooperació arribés fins al punt de causar la mort.

Ara s'obre un període de tramitació que es preveu llarg, en el qual la proposta serà debatuda en comissió -previsiblement en la de Sanitat o Justícia- i durant el qual els grups podran presentar esmenes per modificar el text aprovat pel Parlament de Catalunya.

La diputada del Grup Parlamentari Popular Pilar Cortés va criticar la iniciativa perquè considera que l'actual Codi Penal protegeix les persones que es troben en fase terminal del fet que un tercer pugui decidir què fer amb la seva vida. A més, va comentar que l'eutanàsia «no pertany» a l'àmbit de la Medicina i que, fins i tot, «va en contra de ser metge».

«No pot ser que la medicina i la societat encoratgin la mort, sinó que han d'oferir als pacients una mica més. Cal intentar que tinguin una mort digna i ajudar-los a morir bé. No es tracta d'incrementar el patiment, sinó aconseguir que el malalt mori de la millor forma, però no de causar-li la mort», va sentenciar la diputada popular.

Projecte alternatiu



En aquest punt, el diputat de Ciutadans Francisco Igea va recordar que actualment s'està debatent un projecte de llei de drets i garanties al final de la vida al Congrés, precisament a iniciativa del seu grup parlamentari, en la qual, entre altres aspectes, es parla del dret a la informació anticipada i veraç, l'obligació d'informar del testament vital, el dret a rebre o no un tractament i el dret a les cures pal·liatives.

«Tenim 60.000 persones morint perquè no tenen cures pal·liatives, però la nostra iniciativa no és només una llei de cures pal·liatives. No tinguin pressa, fem les coses bé», va demanar el diputat de Ciutadans.

De la seva banda, el PSOE va incidir en la importància que la despenalització de l'eutanàsia vagi acompanyada d'una regulació de la mateixa, com la recollida en la proposició de llei que els socialistes van presentar la setmana passada.