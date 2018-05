Macron i Merkel aposten per una UE forta que construeixi la seva sobirania

El president de França, Emmanuel Macron, va advocar per una Europa forta en rebre el premi Carlemany a Aquisgrà (Alemanya), en el marc d'una cerimònia en què també va qüestionar el «fetitxisme» alemany pel superàvit pressupostari i comercial. La seva «visió d'una nova Europa» ha portat Macron a ser condecorat amb el premi Carlemany només un any després d'arribar al poder. El mandatari gal va instar la UE a construir la seva pròpia sobirania i de no deixar-se portar pel que dictin altres potències, posant com a exemple «la pau i l'estabilitat» al Pròxim Orient.

«No siguem febles», va destacar Macron durant la cerimònia, en què va advertir de l'augment de les amenaces externes i de l'auge del nacionalisme dins de les fronteres europees.

En l'àmbit econòmic, el mandatari gal es va mostrar disposat a «adoptar profundes reformes i transformacions per reduir la despesa pública», ja que «és l'única condició per avançar a Europa». Tot i això, va llançar un missatge al país amfitrió, Alemanya, advertint que «no hi pot haver un etern fetitxisme del superàvit pressupostari i comercial, perquè s'aconsegueix gràcies als altres».

Macron va reclamar un pressupost comunitari «molt més ambiciós» i va reiterar la seva petició per crear un pressupost comú de l'eurozona, vist amb molts dubtes per molts dels països del bloc que temen un augment de la despesa.

Per la seva banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va aprofitar el seu discurs, previ al de Macron, per felicitar-lo públicament pel premi i aplaudir el seu «entusiasme» i «compromís» en nom de la nova Europa. Merkel li va agrair que hagi «reviscut el debat europeu», letàrgic per anys de crisi econòmica i política.

«Hem de trobar junts respostes concretes» als desafiaments que Europa ha d'afrontar, va afegir la cancellera, que va demanar «un nou punt de partida per a Europa», així com va lloar les propostes de reforma de Macron, malgrat les diferències que hi ha entre Berlín i Paris.