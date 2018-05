Manifestació d'estudiants contra la sentència de La Manada

Uns 300 estudiants van protestar ahir dijous a Girona contra la sentència judicial del cas de La Manada. La manifestació va començar a la plaça 1 d'Octubre i va recórrer durant més d'una hora el centre de la ciutat. Els estudiants, sobretot de Secundària i Batxillerat, es van aturar també davant dels jutjats, on van criticar la decisió de l'Audiència Provincial de Navarra amb crits com «la injustícia ens ha violat a totes». Aleia Jou, una de les membres del col·lectiu Lliures i Combatives (integrat al Sindicat d'Estudiants i convocant de la protesta), va denunciar que la decisió dels magistrats «no és un cas aïllat» sinó que es tracta «d'un problema amb el patriarcat». A més de la manifestació, estava convocada una jornada de vaga a Secundària, Batxilletrat i la universitat, que va tenir un seguiment nul a la UdG ja que no comptava amb el suport del Consell d'Estudiants ni del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.