Trump anuncia que la cimera amb el líder nord-coreà es farà el 12 de juny a Singapur

Trump i la seva dona Melania van rebre els tres nord-americans alliberats per Corea del Nord. J. ERNST/reuters

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que la cimera en què participarà juntament amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, per parlar sobre el programa nuclear nord-coreà tindrà lloc el 12 de juny a Singapur. «Intentarem que sigui un moment molt especial per a la pau mundial», va assegurar el mandatari nord-americà. La reunió entre Trump i Kim serà la primera que mantingui un president nord-americà amb el líder de Corea del Nord i arriba setmanes després de la primera cimera entre Kim i el seu homòleg sud-coreà, Moon Jae In.

En aquesta reunió, celebrada el 27 d'abril a la localitat sud-coreana de Panmunjon, el líder de Corea del Nord es va comprometre a posar en marxa un procés de «desnuclearització» i a signar un tractat de pau amb Corea del Sud, així com a impulsar un diàleg amb els Estats Units.

La cimera de Trump amb Kim arriba després de l'acostament que el règim nord-coreà va decidir emprendre a l'inici de 2018 amb motiu dels Jocs Olímpics d'Hivern celebrats al febrer a la localitat sud-coreana de PyeongChang. Després que al setembre de 2017 el règim de Pyongyang provés una bomba d'hidrogen, Kim va anunciar en el seu missatge de Cap d'Any que estava disposat a que el seu país participés a la cita olímpica al país veí, un gest sense precedents després de les tensions i incidents dels últims anys.

A partir d'aquell moment els esdeveniments es van accelerar. Les dues Corees van restablir la seva línia telefònica de contacte, suspesa durant dos anys, i Seül i Washington van accedir a ajornar les seves maniobres militars conjuntes anuals.

Al capdavant de la delegació nord-coreana en els Jocs de PyeongChang Kim Jong-un va situar la seva germana, Kim Jo Jong, qui el 10 de febrer va mantenir una històrica trobada amb el president sud-coreà, al qual va convidar a visitar Pyongyang.

En resposta a aquesta visita, una delegació sud-coreana va viatjar a la capital nord-coreana -la primera visita d'aquest tipus en onze anys- i es va reunir amb Kim Jong-un, que va traslladar el seu desig de mantenir «un diàleg seriós» amb els Estats Units sobre el seu programa nuclear sempre que es garantís la seguretat de Corea del Nord.

El president dels Estats Units va respondre a l'oferta de Kim proposant la celebració d'una cimera entre els dos, la primera reunió entre un mandatari dels Estats Units i un líder de Corea del Nord des de la fi de la guerra de Corea, el 1953. En la preparació de la cimera ha tingut especial protagonisme l'actual secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, qui, quan encara era el director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) va viatjar a secret a Pyongyang per reunir-se amb Kim.

Per part seva, el líder de Corea del Nord va destacar que la seva futura reunió amb el president dels Estats Units serà «un excel·lent primer pas» de cara a millorar la situació a la península de Corea. Kim va assenyalar durant la reunió amb Pompeo que la cimera amb Trump serà «històrica». Així mateix, va manifestar que podria permetre «construir un bon futur».

Per altra banda, els tres nord-americans alliberats per Corea del Nord i arribats ahir als EUA van emetre un comunicat en el qual agraeixen al Govern dels Estats Units, al seu president i al secretari d'Estat el seu alliberament. «Ens agradaria expressar el nostre gran reconeixement al Govern dels Estats Units, al president, al secretari Pompeo i a les bones persones dels Estats Units per portar-nos a casa», van dir Kim Dong Chul, Tony Kim i Kim Hak Song.