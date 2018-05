Les violacions van créixer un 28,4 per cent a l'Estat al primer trimestre

Les agressions sexuals amb penetració de les que van tenir coneixement les forces policials es van incrementar al conjunt de l'Estat un 28,4% el primer trimestre de l'any, quan es van denunciar 371 delictes d'aquest tipus, una mica més de quatre al dia. Pel que fa a Catalunya, les violacions es van incrementar un 35%, passant de 81 a 110.

Així es desprèn del balanç de criminalitat per al període de gener a març d'aquest any difós pel Ministeri d'Interior, que llança així mateix un increment del 12% al conjunt de l'Estat en la resta de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, fins als 2.654 casos. En total, els delictes d'aquest tipus van arribar als 3.025, un 13,8% més que en el mateix període de l'any 2017.

Per altra banda, la secció de dret penal de la Comissió General de Codificació que revisarà els delictes d'abús i agressió sexual al Codi Penal va acordar per unanimitat demanar al Ministeri de Justícia una «reestructuració» de l'òrgan judicial per «garantir l'equilibri entre homes i dones» en la seva composició.

En un altre ordre de coses, la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) estudia les actuacions a adoptar contra el professor de la Facultat de Ciències Econòmiques Luciano Méndez Naya, que va manifestar la seva opinió sobre la sentència contra La Manada en un polèmic vídeo que ha estat penjat en una xarxa social en què assegura que la víctima «es va deixar fer» i «va gaudir en tot moment».