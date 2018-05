Absolen el petit Nicolás després de demanar perdó per haver injuriat el CNI

El Jutjat penal número 16 de Madrid ha absolt Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el petit Nicolás, després de demanar perdó per injuriar les institucions espanyoles i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), després que l'Advocacia de l'Estat en el seu al·legat final del judici que es va celebrar recentment exigís respecte per la feina que fan la Policia Nacional i els serveis secrets espanyols. El titular del Jutjat ha absolt el petit Nicolás perquè no consta que els funcionaris de la Policia directament afectats per les seves declaracions s'hagin personat en les actuacions per exercir l'acció particular, ni que hagi estat sostinguda pel Ministeri Fiscal, que va recollir únicament les que s'atribuïen al CNI.

El petit Nicolás va afirmar que «el poder és una droga i és molt difícil sortir-ne». En declaracions a Antena3, va admetre que es troba actualment en tractament psiquiàtric perquè «en l'aspecte mental» li està passant «factura encara» tot el que s'ha parlat d'ell. Francisco Nicolás va assegurar que ho ha passat «molt malament» amb aquest tema i va afegir que «el que no et mata et fa més fort» i que ara es troba «tranquil» amb la seva família i allunyat de la vida pública. «Mai em dedicaré a la política», va afirmar.