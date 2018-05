Imputen el cap de gabinet de l'exministra Beatriz Corredor

La titular del Jutjat d'Instrucció número 24 de Madrid, Maria de las Mercedes Pérez Barrios, va cridar a declarar com a investigat el proper 21 de maig Nicolás Mateos, cap de gabinet de l'exministra d'Habitatge Beatriz Corredor i Marcos Vaquer, sotssecretari del Ministeri i expresident l'Entitat Pública Empresarial de Sòl per l'adjudicació d'un contracte de publicitat relacionat amb el Pla de Vivenda 2009-2012 a l'empresa de comunicació Crespo Gomar, l'agència de comunicació que va facturar serveis per al PSOE valencià (PSPV), per l'import de 126.208 euros. La jutge instructora, després d'interrogar tres funcionaris del Ministeri d'Habitatge, ha acordat investigar en els mateixos fets a aquestes dues persones pels presumptes delictes de prevaricació i/o malversació de fons públics. També va citar per al mateix dia la que va ser cap de premsa del Ministeri, Eva Costa.