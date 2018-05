Imputen Cifuentes per suborn i falsificació de document públic

La magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, va cridar a declarar per al proper 26 de juny en qualitat d'investigada l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, en el marc de la investigació per l'anomenat cas màster. L'exdirigent madrilenya compareixerà pels presumptes delictes de falsificació de document públic i suborn, que poden suposar fins a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació. El procediment té el seu origen en una denúncia presentada per una catedràtica de la Universitat de Salamanca, a la qual es va sumar una altra denúncia sobre l'acta relativa a la defensa del treball de final de màster.

La imputació de Cifuentes es va produir després que dijous la jutgessa escoltés com a investigades Amalia Calonge, la funcionària que hauria modificat la notes, i Cecilia Rosado, una de les professores que integraven suposadament el tribunal que va examinar l'expolítica del seu treball de final de màster. També va conèixer la versió de la docent Alicia López de los Mozos, la professora que va negar haver presidit aquest tribunal i que, després de la seva testifical, va veure com es modificava la seva situació processal de testimoni a investigada per un delicte de prevaricació administrativa per haver qualificat alumnes que suposadament no havien participat en el màster.

Des que va començar la polèmica, Cifuentes ha defensat el seu títol recolzant-se en diferents documents, encara que el principal, i del qual va presumir fins i tot en un vídeo pujat a les xarxes socials per assegurar que no dimitiria, ha estat l'acta del tribunal davant el qual suposadament hauria defensat el seu treball de final de màter. No obstant això, dies després que el seu equip difongués aquesta acta, El Confidencial va publicar que aquest document, que hauria facilitat la universitat a la pròpia Cifuentes el dia que va saltar la primera notícia, tenia almenys dues firmes de professores falsificades.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que el fet que Cifuentes hagi estat citada a declarar com a investigada pel màster demostra que la formació taronja va fer bé a exigir la seva dimissió. «Rajoy volia que seguís Cifuentes tot i la trama universitària en la qual està implicada. Vam demanar la seva dimissió, van trigar un mes a complir. Teníem raó», va escriure Rivera al seu compte de Twitter.

A més, es va reafirmar en la postura de Cs que la Comunitat de Madrid segueixi governada pel PP però amb un altre president -ja ha dit que donarà suport a la investidura d'Àngel Garrido-, en comptes de formar una majoria alternativa al costat del PSOE i Podem. «Els madrilenys d'aquí a uns mesos decidiran qui volen que governi els propers anys», va dir en referència a les eleccions de maig de 2019.



El «menyspreu» del PP

Paral·lelament, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va manifestar que l'anomenat cas Cifuentes el que revela és «el menyspreu continu que el PP fa de les universitats públiques», i va afegir que «no es pot consentir que aquesta gent que fa màsters de tot a cent rigui a la cara de la gent que s'ha d'esforçar econòmicament i acadèmica per tirar els seus estudis endavant».