L'FMI busca tancar un pla d'assistència per a l'Argentina «amb rapidesa»

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, va confirmar que la institució segueix treballant per assolir amb rapidesa un acord sobre un programa d'assistència per a l'Argentina. «He donat instruccions a l'equip de l'FMI perquè prossegueixi en converses orientades cap a un programa recolzat per l'FMI», va explicar la directora de la institució després de reunir-se a Washington amb el ministre argentí d'Hisenda, Nicolás Dujovne, expressant el seu objectiu comú que «aquestes converses arribin amb rapidesa a una conclusió».

El ministre argentí va anar ahir a la seu de l'FMI a la capital dels Estats Units a la recerca d'un «acord de Dret de Gir» d'alt accés per donar suport al programa econòmic integral de les autoritats del país austral. «El ministre Dujovne i jo ens hem reunit per analitzar la forma més eficaç en què l'FMI pot ajudar les autoritats a afermar l'economia argentina tenint en compte la renovada i significativa volatilitat en el mercat financer», va explicar Lagarde.

En aquest sentit, l'exministra francesa de Finances va expressar el seu «ferm suport» a les reformes realitzades per Argentina fins a la data, assenyalant que l'FMI està preparat per seguir avalant els esforços del Govern de Mauricio Macri. Dimarts passat, Macri va anunciar la intenció del seu Govern de sol·licitar una línia de suport financer a l'FMI amb l'objectiu de poder fer front a un nou escenari global i evitar així «una gran crisi».