Mor una jove nord-americana de 20 anys després d'aparèixer al carrer inconscient

Una jove nord-americana de 20 anys va morir en un hospital de Salamanca després d'aparèixer inconscient cap a les tres de la matinada en un carrer del centre de la capital, una zona de bars freqüentada per universitaris. La noia va ser trobada estirada a terra i va ser atesa pels serveis d'Emergència 112 de Castella i Lleó quan ja es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Després de recuperar-se de l'aturada, la jove va ser traslladada en estat molt greu a l'Hospital Clínic de Salamanca, on va ingressar cap a un quart de quatre de la matinada. Al centre hospitalari va entrar fins a en tres ocasions més en aturada cardiorespiratòria, tot i que va ser recuperada, però va ser ingressada, a causa del seu estat crític, a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on va morir cap a les sis del matí.

La jove nord-americana estava celebrant el seu final d'estada a Salamanca, on havia estudiat en els últims mesos espanyol per a estrangers inscrita en els cursos internacionals de la universitat de Salamanca. S'espera que avui arribin els seus pares des de l'estat de Carolina del Nord, on residia la jove, estudiant de la Universitat de Wake Forest, per realitzar els tràmits per a la seva repatriació, una vegada que s'efectuï la preceptiva autòpsia.