Multen un dels grups que va fer campanya a favor del Brexit

La Comissió Electoral del Regne Unit ha multat amb 80.000 euros Leave.eu, un dels principals grups de la campanya a favor que el país abandonés la UE en el referèndum sobre el Brexit celebrat el 2016, per violar les normes sobre la despesa electoral. Les autoritats britàniques han conclòs que Leave.eu no va informar correctament sobre les despeses en què va incórrer durant la campanya per al referèndum -va oblidar notificar 87.840 euros- i que va excedir en almenys un deu per cent el sostre de despesa electoral.

El director de finances de la Comissió Electoral, Bob Posner,va assenyalar que es tracta de faltes «greus», alhora que va expressar la seva «decepció» amb Leave.eu, un «actor clau» en la consulta popular, per «ser incapaç de complir les normes».

També va determinar que no hi ha proves que el grup rebés donacions o pagués pels serveis de Cambridge Analytica, una consultora política situada a l'epicentre d'un escàndol sobre l'ús de les dades personals dels usuaris de Facebook. El fundador de Leave.eu, Arron Banks, que ja va avançar que contestaria «enèrgicament» a qualsevol acusació, va criticar la sanció. «És un atac políticament motivat contra el Brexit i als 17,4 milions de persones que van desafiar l'establishment i van votar per un Regne Unit independent», va afirmar.

En un altre ordre de coses, el president del Govern, Mariano Rajoy, va recordar que qualsevol acord al qual arribin el Regne Unit i la Unió Europea (UE) en el marc del Brexit pel que fa a Gibraltar «necessita el suport d'Espanya». Va recordar que hi ha diversos temes a aclarir en aquesta negociació.