El professor que va dir que la víctima de La Manada va gaudir s'hi reafirma

El professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Santiago Luciano Méndez Naya -que ja va ser sancionat el 2016 per la institució acadèmica per comentaris masclistes- va reiterar en un nou vídeo la seva «reflexió seriosa» sobre els fets pels quals va ser condemnada La Manada i va qualificar d'«insòlit» que la USC es «fiqui» en les seves opinions.

«Sembla que ara argumentar és un pecat en aquesta societat i això em sembla molt greu. Hi ha amenaces de tot tipus, amb mesures de la Universitat», va manifestar el professor en un nou vídeo publicat al seu Facebook. «Em semblen coses insòlites que la Universitat es vingui a ficar en les meves opinions personals. O jo per ser professor universitari he d'estar callat i no puc opinar?», va afirmar Luciano Méndez Naya.

Per part seva, el rector electe de la Universitat de Santiago (USC), Antonio López, considera que les manifestacions realitzades pel professor poden constituir «un delicte penal». Així ho va assegurar López, que va destacar que «si hi ha indicis» és partidari d'acudir a la via penal perquè es tracta d'una «situació greu». En tot cas, la universitat ha obert a Luciano Méndez Naya un expedient informatiu.

Per altra banda, el PSOE va registrar al Congrés una proposició no de llei per la qual exigeix al Govern que tots els òrgans consultius i d'assessorament de l'administració pública tinguin una composició paritària entre dones i homes.