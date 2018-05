L'ambaixador d'EUA a Berlín diu que no hi haurà guerra comercial amb Alemanya

El nou ambaixador dels Estats Units a Alemanya ha assegurat que la lluita contra la imposició d'aranzels per part del Govern nord-americà contra béns d'importació europeus no arribarà a suposar una guerra comercial, al mateix temps que ha afegit que el president nord-americà, Donald Trump, només volia «igualtat d'oportunitats».

En una entrevista amb el grup de periòdics Funke, Richard Grenell, el nou inquilí de l'Ambaixada dels Estats Units a Berlín, ha insistit que Washington continua a l'espera de propostes sobre com evitar els aranzels.«Els alemanys estan duent a terme un magnífic treball en matèria de comerç», ha assegurat. «No hi haurà guerra comercial, estarem parlant amb els nostres amics sobre com resoldre un problema, va insistir.

El Govern nord-americà vol veure les propostes dels països europeus sobre com abordar la situació abans de decidir quin serà el seu següent pas en la matèria.