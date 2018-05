Almenys 13 morts en atemptats de l'EI contra esglésies a Indonèsia

Almenys 13 persones van morir i una quarantena van resultar ferides per diverses explosions provocades per terroristes suïcides a tres esglésies catòliques a la ciutat indonèsia de Surabaya, localitzada a l'illa de Java, en unes accions reivindicades per l'Estat Islàmic. «Les víctimes encara estan sent identificades», ha explicar Frans Barung, portaveu de la policia s Java Oriental, que va afegir que les explosions van tenir lloc a tres esglésies diferents. Les imatges emeses per les televisions locals mostraven com una de les esglésies va quedar completament destrossada.

Hores després es va registrar una quarta explosió mentre les forces de seguretat neutralitzaven un altre dispositiu armat. Segons el mitjà local The Straits Times, sis persones van morir per l'explosió de l'església de Santa Maria, localitzada al barri de Ngagel Madya. Sis persones van perdre la vida l'atac contra l'Església Cristiana Indonèsia, mentre que l'últim mort es va registrar a l'Església Pentecostal Central de Surabaya.

L'atac contra l'església de Santa Maria hauria estat dut a terme fent explotar una motocicleta, mentre que els altres dos haurien estat mitjançant la utilització de cotxes bomba.