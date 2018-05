Investiguen l'agressió a 9 guàrdies civils fora de servei a Algesires

La Policia Nacional està investigant l'agressió a nou agents de la Guàrdia Civil dissabte a la localitat gaditana d'Algesires quan es trobaven fora de servei. Fonts policials van assenyalar que el succés es va produir cap a les sis de la tarda de dissabte, quan els esmentats agents, després d'acabar de dinar, van voler anar a la platja amb cotxe.

En el recorregut, els agents van trobar que la via per la qual havien d'accedir es trobava tallada per un grup de persones que estava celebrant una comunió. En aquell moment, aquestes persones van impedir als agents passar per aquest carrer formant-se una batussa.

Fonts policials van assenyalar que durant la baralla multitudinària més persones es van unir a la mateixa amb objectes contundents, i els guàrdies civils van haver d'efectuar diversos trets a l'aire.

Finalment, diverses dotacions de la Policia Nacional van acudir al lloc dels fets per controlar la situació. Els nou guàrdies civils, per la seva banda, es van desplaçar pels seus propis mitjans a centres mèdics per ser atesos per les ferides causades.



Sense detinguts

La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació d'aquests fets, tota vegada que no hi havia identificats ni detinguts a l'hora de tancar aquesta edició.

Per la seva banda, des del servei d'emergències 112 van assenyalar que va rebre cap a les sis de la tardauna trucada alertant d'una baralla amb la participació de més de 40 persones a la barriada del Rinconcillo, concretament a l'altura d'un bar que estava ple en aquell moment.