Màxima alerta a Israel per l'obertura de l'ambaixada dels EUA a Jerusalem

Avui se celebra en un estat de màxima alerta al barri de Arnona de Jerusalem el que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va qualificar de «dia històric», l'obertura de l'Ambaixada dels Estats Units a la ciutat santa, en la demostració pràctica del reconeixement atorgat al seu dia per Washington de la ciutat com a capital de l'Estat d'Israel, en el mateix dia exacte en què els palestins commemoren la seva expulsió el 1948 amb la creació de l'Estat hebreu.

El destí de Jerusalem està entroncat al cor del conflicte israelopalestí, marcat per dècades de tensió sobre l'estatus dels seus llocs sagrats i per la «judeïtzació» del territori de Jerusalem Est, ocupat per Israel el 1967, declarat «unit» el 1980, i el domini del qual ha consolidat amb la construcció d'assentaments i la demolició de centenars de llars palestines. No obstant això, la solució de pau de «dos estats» que defensa la comunitat internacional considera aquesta part de la ciutat santa la capital d'un hipotètic Estat palestí.

L'Ambaixada dels EUA a Jerusalem és un nou cop a aquestes aspiracions, tot i que des de Washington es recorda que la decisió de reconèixer a la ciutat com a capital israeliana va ser aprovada pel Congrés el 1995 i que des de llavors simplement s'ha anat ajornant «per qüestions de seguretat» que l'actual mandatari, Donald Trump, ha donat per definitivament tancades, puntualitzant que no suposa el reconeixement de Jerusalem Est.