Mor Margot Kidder, l'actriu que va interpretar Lois Lane a Superman

Margot Kidder, l'actriu canadenca que va interpretar Lois Lane en "Superman" (1978), va morir diumenge a Livingston (Montana) als 69 anys, va informar avui el portal TMZ, especialitzat en informació sobre famosos.

La intèrpret es trobava a seva casa quan va morir, segons un portaveu de la funerària Franzen-Davis, però no s'ha donat a conèixer la causa de la mort.

Kidder va encarnar també a Lois Lane en les tres seqüeles de "Superman", sempre al costat de Christopher Reeve, l'actor que va donar vida a l'home d'acer.

L'artista va sofrir durant anys un fort trastorn bipolar que la va portar fins i tot a passar una temporada vivint al carrer l'any 1996. Kidder es va erigir després en una activista per la causa després d'aquest incident.

La seva carrera com a actriu, malgrat el pas dels anys, mai es va aturar i no va dubtar a acceptar papers petits en sèries de televisió i pel·lícules de tot tipus. Entre els seus treballs més coneguts hi ha "La morada del miedo", "Willie & Phil (Una almohada para tres)" (1980) i "Maverick" (1994).

La primera actriu a encarnar la periodista Lois Lane va ser Noel Neill en la sèrie de televisió sobre "Superman" de la dècada de 1940. Després que Kidder immortalitzés el personatge al cinema, va ser Teri Hatcher qui va prendre el testimoni en la sèrie de televisió de la dècada de 1990.

En la cinta "Superman Returns" (2006), el personatge elva interpretar l'actriu Kate Bosworth. En l'actualitat és l'actriu Amy Adams qui l'encarna en les adaptacions de l'univers de DC Comics.