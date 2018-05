Un policia nacional armat s'atrinxera en uns jutjats de Saragossa

Els jutjats de La Almunia de Doña Godina (Saragossa) han estat desallotjats després que un policia nacional i possiblement armat amb una pistola, hagi entrat a l'interior, segons han informat a Efe fonts de la Guàrdia Civil.

L'home ha entrat a l'edifici passades les 12.30 hores i la zona segueix acordonada i custodiada per agents de l'institut armat i també per membres de la Policia Nacional.

Fonts veïnals que es trobaven a la zona han assenyalat a Efe que l'home ha anunciat que tenia la intenció de suïcidar-se i ha demanat a totes les persones que es trobaven al seu interior que sortissin de l'edifici.

Per motius de seguretat, també s'ha desallotjat un col·legi proper als jutjats. A la zona s'ha desplaçat un negociador de la Guàrdia Civil especialitzat en situacions similars amb la missió d'aconseguir que aquesta persona deposi la seva actitud i convèncer-lo que es lliuri.

Les mateixes fonts han insistit que la zona roman acordonada i que no hi ha cap risc per a les persones en no estar autoritzat el trànsit pels voltants de l'immoble.