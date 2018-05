Trump avisa que el finançament del Govern s'ha d'acordar abans del mes d'agost

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que el Congrés ha d'arribar a un acord sobre el finançament del Govern federal abans que comencin les vacances d'estiu a l'agost o els parlamentaris hauran de quedar-se a Washington durant aquest període per aconseguir un pacte beneficiós per a tothom. A través del seu compte personal de Twitter, Trump també va assenyalar que els pressupostos haurien d'incloure una partida amb la qual construir el mur amb la frontera amb Mèxic. «El Senat hauria d'acabar amb els pressupostos abans de les vacances d'agost o no tornar a casa», va advertir el polèmic mandatari. «El mur i la seguretat fronterera haurien d'estar inclosos», va afegir, destacant un dels temes que considera prioritaris.

Els pressupostos, que compten amb més d'1,3 trilions de dòlars, van ser signats pel president nord-americà el passat mes de març i haurien de mantenir el Govern fins al final del mes de setembre. El passat mes d'abril, el president nord-americà ja va amenaçar de «tancar» el Govern federal si el Congrés, que actualment compta amb majoria republicana, no proporciona finançament per a la construcció del mur fronterer amb Mèxic.