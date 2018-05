Un txetxè que estava controlat per la policia va ser l'autor de l'atac de París

El responsable de l'atac amb un ganivet que va tenir lloc dissabte a París, en què va morir una persona i quatre van resultar ferides, és Jamzat Azimov, un home nascut el 1997 a Txetxènia i que era controlat per la policia. L'atemptat ha estat ja reivindicat per l'Estat Islàmic. Segons les autoritats, l'assaltant hauria cridat «Al·là és el més gran» abans de matar una vianant de 29 anys amb un ganivet i ferir quatre persones més, després del que va ser immediatament abatut per la policia. Azimov portava barba i un xandall negre i va amenaçar la policia abans de morir: «O em mates, o et mato». Dos dels quatre ferits tenen pronòstic greu, però la seva vida no està en perill.

Azimov va obtenir la nacionalitat francesa el 2010. Va estudiar batxillerat a Estrasburg i recentment s'havia traslladat a la regió de París amb els seus pares, els quals es troben en aquests moments retinguts per les autoritats franceses per ser interrogats. El sospitós constava en una fitxa S des 2016, un arxiu en el qual s'inclouen individus que poden suposar un perill per a la seguretat nacional.

L'atac es va produir als voltants del carrer de Sant-Augustin, una zona de restaurants. Diversos vídeos publicats a les xarxes socials mostren a persones fugint pel carrer.

El fiscal general francès, Fraçois Molins, va afirmar que la unitat antiterrorisme de la Policia francesa iniciarà una investigació de manera immediata per analitzar allò succeït i determinar el modus operandi de l'agressor. El grup terrorista Estat Islàmic ja ha reivindicat l'autoria de l'atac a través de la seva agència de notícies Amaq, però no hi ha cap tipus de proves que demostrin la seva implicació en els fets. Un portaveu del Govern francès, Benjamin Griveaux, va assenyalar que «de moment no hi ha autenticació que l'Estat islàmic es trobi realment darrere d'aquest nou atemptat».