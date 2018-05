Cristina Fernández de Kirchner, processada per blanqueig de capitals

Un jutge va processar ahir l'expresidenta d'Argentina Cristina Fernández (2007-2015) i als seus fills, Màxim i Florència Kirchner, per presumpte blanqueig d'actius i associació il·lícita, en una causa per suposades irregularitats amb empresaris de l'obra pública a través de l'empresa familiar Hotesur.

El magistrat Julián Ercolini va processar també Romina Mercado (neboda de Fernández) i l'empresari constructor Lázaro Báez, ja a la presó preventiva des de 2016 per una altra causa, entre d'altres, al mateix temps que va ordenar contra tots ells embargaments per sumes de fins a 800 milions de pesos (32,02 milions de dòlars) cadascun.

Aquest és el cinquè processament judicial per a Fernández, actualment senadora, amb el qual es busca saber si l'exfamília Kirchner Fernández va rebre pagaments per part d'empresaris d'obra pública a través de la contractació d'instal·lacions d'un hotel administrat per la firma Hotesur, participada per l'expresidenta i els seus dos fills.

L'exmandatària està imputada per la Fiscalia en diverses causes i processada judicialment en dues més: una que investiga operacions del Banc Central realitzades sota la seva gestió i una altra per presumpta associació il·lícita i administració fraudulenta en la concessió d'obra pública.

Fernández va denunciar una «maniobra político-judicial» impulsada, segons assegura, pel Govern del conservador Mauricio Macri, i que busca pressionar els jutges perquè vagin contra seu.