Una jove de 19 anys denuncia una agressió sexual múltiple a Tenerife

El Jutjat d'Instrucció Número 1 de Puerto de la Cruz està investigant un presumpte cas de violació a una jove de Tenerife de 19 anys per part de tres homes de nacionalitat senegalesa, un dels quals va ser detingut acusat d'un presumpte delicte contra la llibertat i integritat sexual i s'està treballant per a la detenció dels altres dos, segons han informat fonts oficials de la Policia Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).

Segons recull 'La Opinión de Tenerife', els fets van tenir lloc la nit del dissabte 7 d'abril, quan la jove va sortir amb un grup d'amics a una coneguda discoteca de Puerto de la Ceuz i va acabar al matí següent caminant pels carrers de La Laguna desorientada i amb la sensació de tenir un gran buit en la seva memòria, que l'havien drogat en contra de la seva voluntat i que l'havien agredit sexualment tres homes.

La jove va ser atesa a l'Hospital Universitari de Canàries (HUC), que va posar en marxa el protocol davant de possibles abusos sexuals i va avisar el servei d'emergències 112. Ella va denunciar després davant la Policia Nacional de la Laguna que l'havien violat i el cas va passar primer al Jutjat de Guàrdia de la Laguna i seguidament al Jutjat d'Instrucció Número 1 de Puerto de la Cruz, municipi on va tenir lloc la presumpta agressió.

L'acta policial reflecteix que la víctima recordava tot fins que va prendre l'última copa, quan eren prop de les quatre de la matinada. Aquí va començar a sentir-se malament, de manera que va sortir a l'exterior del local a agafar aire i, al trobar-se malament, va tornar a entrar per veure's amb els seus amics però va empitjorar. En sortir per segona vegada, va asseure a la vorera. Va ser en aquest moment quan va començar a perdre la memòria i a només guardar 'flaixos'.

Els testimonis han corroborat que la van veure parlar amb tres nois que estaven en un cotxe gris i que després ella es va pujar i se'n va anar amb ells. L'únic detingut fins al moment, un home de 31 anys, va ser localitzat perquè va enviar un missatge a la noia al matí següent i va al·legar en la seva declaració que va ser ella la que li va donar el seu número de telèfon i que va acceptar pujar al cotxe després de que ell i dos amics li donessin conversa.

El jove va explicar que de la discoteca es van dirigir a un pis d'un dels seus amics al centre de Puerto de la Cruz, que va oferir pujar a la noia i que hi van mantenir relacions sexuals consentides. Després, es van oferir a portar-la a la Laguna i la van deixar a l'avinguda Trinidad.

La víctima ha negat en tot moment que mantingués relacions sexuals consentides. Segons la seva declaració, va explicar que tenia records que un dels joves va abusar d'ella mentre almenys un altre la tocava. També va relatar que no només la van violar, sinó que li van donar uns 20 euros perquè es comprés la píndola anticonceptiva del dia després.

La titular del Jutjat ja ha pres declaració a un dels tres joves i a nou testimonis. Així mateix, s'ha iniciat el procés per a la detenció d'un altre dels sospitosos que ha estat localitzat a Àustria, així com per trobar al tercer implicat en aquests fets. També està pendent de les noves proves mèdiques per determinar, entre altres coses, si a la jove li va ser subministrada sense el seu consentiment alguna droga que anul·laria la seva voluntat, tal com ella ha declarat.