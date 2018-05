La jutgessa del cas Cifuentes investiga el màster de Casado

La jutgessa que instrueix el cas del màster de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha obert una investigació específica per aclarir com va obtenir el mateix màster el sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, qui es va matricular en un curs diferent a l'expresidenta.

Així ho assegura eldiario.es, que afirma que la jutgessa ha ordenat obrir una nova peça separada del cas de Cifuentes després d'escoltar la declaració del director d'aquest mitjà de comunicació, Ignacio Escolar.

El passat 10 d'abril, dies després de conèixer-se el cas de Cristina Cifuentes, Pablo Casado va presentar la documentació sobre el màster de Dret Autonòmic i Local que va realitzar en 2008 a la Universitat Rei Juan Carlos, una titulació de 22 assignatures de les quals 18 li van ser convalidades.

Casado va explicar que havia fet aquest màster com a requisit per accedir al doctorat, i va mostrar diversos documents que justificaven l'obtenció del títol: inscripció, pagament fraccionat de la matrícula, sol·licitud i acceptació de convalidacions i quatre treballs amb els quals va evitar anar a classe per cursar els 20 crèdits que li faltaven.