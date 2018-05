L'obertura de l'ambaixada dels Estats Units provoca un bany de sang a Gaza

Almenys 52 palestins van morir i uns 2.400 van resultar ferits ahir pels trets efectuats per les forces de seguretat israelianes, en el marc de les protestes que van esclatar a la frontera de la Franja de Gaza pel trasllat de l'Ambaixada nord-americana a Jerusalem i el 70è aniversari de la creació de l'Estat d'Israel.

Es tracta del pitjor balanç de víctimes que s'ha registrat en un sol dia de protestes des que van començar les mobilitzacions als Territoris Palestins, tant a Gaza com Cisjordània, de cara a la 'Nakba' per reivindicar el dret a la tornada dels refugiats palestins. Des de llavors, han mort prop de cent palestins sense que hi hagi cap baixa del costat israelià.

El ministre de Salut a la Franja de Gaza, Jawad Awad, va instar els governs i les organitzacions internacionals al fet que parin el que va qualificar de «massacre israeliana contra manifestants desarmats», segons informa l'agència palestina Wafa.

«Tots els països que diuen donar suport als Drets Humans haurien d'adoptar una postura seriosa de protegir civils desarmats», va sostenir en un comunicat, instant l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Creu Roja i Nacions Unides a «actuar per detenir la màquina de matar israeliana».

El ministre, que forma part de Hamas, va advertir que el nombre de morts i ferits augmentarà considerablement i va acusar Israel d'intentar provocar el màxim mal possible i matar com més palestinis millor.

La repressió israeliana de les protestes va generar crítiques a escala internacional, però els Estats Units, que va provocar la ira dels països àrabs amb el trasllat de la seva Ambaixada a Jerusalem des de Tel Aviv, va donar suport a la nació hebrea en la seva acusació contra el moviment islamista Hamas d'instigar la violència a Gaza.

L'Exèrcit israelià, que va enviar reforços a la frontera amb Gaza, va llançar fulls volants en l'enclavament ahir, advertint els palestins de «no servir d'instrument a Hamas» o acostar-se o provocar danys en la tanca fronterera. Malgrat això, milers de palestins s'han concentrat en cinc punts al llarg de la frontera.



Una operació de Hamas

«Hamas està encapçalant una operació terrorista sota la cobertura de les masses en tota Gaza», va denunciar l'Exèrcit israelià en el seu compte de Twitter, assegurant que té informació d'Intel·ligència que en últim terme la intenció del grup islamista és «perpetrar atacs terroristes, inclosa una infiltració massiva» en territori israelià.

Segons l'Exèrcit israelià, els seus efectius a la frontera estan actuant «conforme als procediments estàndards». «L'Exèrcit israelià està preparat per a una varietat d'escenaris» i compta amb comandants presents en el terreny per avaluar la situació. «L'Exèrcit israelià actuarà per la força contra qualsevol activitat terrorista», va prevenir.

Els testimonis consultats per Wafa i Maan, ambdues palestines, van indicar que les tropes jueves van usar gasos lacrimògens i foc real contra els manifestants. A més, segons aquests testimonis, avions israelians van llançar material inflamable per cremar els pneumàtics que els manifestants van col·locar a la tanca.

En un missatge posterior, va xifrar en uns 35.000 els palestins concentrats a la frontera i va denunciar que «tres terroristes van intentar col·locar un artefacte explosiu prop de la tanca de seguretat a Rafá, aprofitant els violents disturbis». «En resposta, l'Exèrcit israelià va disparar contra els terroristes, que van ser abatuts», va precisar.