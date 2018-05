L'ONU acusa a Israel de matar de forma "indiscriminada" a Gaza

L'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans ha denunciat avui que Israel mata d'una manera que "sembla indiscriminada" i ha recordat que voler saltar o danyar una tanca fronterera (la de la Franja de Gaza) no justifica l'ús de munició letal .

"Sembla que qualsevol pot ser assassinat o ferit; dones, nens, reporters, personal de primers auxilis, si s'acosten a més de 700 metres de la tanca. Van disparar a un amputat doble, quina amenaça és un amputat?", Va afirmar el portaveu a Ginebra de l'Oficina, Rupert Colville.

"Sembla bastant clar que s'està matant de forma indiscriminada", ha precisat Colville.

L'ús de la força letal ha de ser l'últim recurs, no el primer i ha de respondre a una amenaça a la vida. L'intent de saltar o danyar una tanca, o llançar còctels molotov no és clarament una amenaça de mort", va subratllar el portaveu. Colville va puntualitzar que el fet que no hi havia "amenaça real de mort" contra l'Exèrcit israelià es demostra en el fet que només un soldat israelià va resultar ferit lleu. "La comparació de xifres parla per si sola", i va citar que segons informacions verificades per l'ONU, 58 persones van morir, entre elles sis nens i un treballador sanitari; i 1.360 persones van resultar ferides per munició letal, de les quals 155 estan en condició crítica i poden morir en qualsevol moment. El Ministeri de Salut palestí eleva la xifra total de morts a 60 i a 2.700 la de ferits, la meitat d'ells de bala o metralla. Des del 30 de març les diverses faccions palestines han convocat manifestacions setmanals per reivindicar el seu dret a la tornada a les terres de les que van ser expulsats o que van haver de fugir per la guerra i creació de l'Estat d'Israel el 1948, que va complir ahir setanta anys. Ahir, a més, els palestins es van manifestar contra la inauguració de l'Ambaixada dels EUA a Jerusalem i en el marc de la Gran Marxa del Retorn. "Hem recordat en innombrables ocasions a Israel les lleis internacionals i una vegada i una altra aquestes normes són ignorades", ha denunciat el portaveu. , no el primer i ha de respondre a una amenaça a la vida. L'intent de saltar o danyar una tanca, o llançar còctels molotov no és clarament una amenaça de mort", va subratllar el portaveu.

Colville va recordar que l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Zeid Ra'ad a Hussein, ha definit el que passa a Gaza com "morts il·legals" perquè el la Franja és un territori ocupat per Israel, i és una violació de la quarta Convenció de Ginebra, el tractat que regeix l'actuació en zones de conflicte.

Alhora, Colville va definir la situació a Gaza com de "malson" donada la falta de llits d'hospitals i de personal per tractar-los i va denunciar que "Israel un cop més no ha deixat sortir de la Franja a palestins ferits per obtenir tractament en un altre lloc ".

El portaveu de l'Oficina d'Assumptes Humanitaris de l'ONU (OCHA), Jens Laerke, va confirmar que Israel segueix "controlant" la sortida des de Gaza i que la situació sanitària és "una tragèdia" donada la falta de capacitat per atendre "centenars de ferits "i que s'estan quedant sense materials essencials i es quedaran sense carburant en menys d'una setmana.

Tarik Jasarevic, portaveu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va afegir que la capacitat de reacció dels hospitals de Gaza està en mínims des de fa una dècada a causa del bloqueig israelià a la franja, i que una de cada cinc medicines essencials s'han esgotat i es necessiten urgentment tant antibiòtics per tractar els ferits com tractaments per al càncer.

Segons el recompte de l'ONU, des que van començar les protestes han mort 112 persones, entre elles 14 nens.

Els EUA bloqueja un esborrany que demana investigar la matança

Estats Units va bloquejar aquest dilluns l'adopció d'un comunicat del Consell de Seguretat de Nacions Unides per demanar una investigació independent sobre els enfrontaments mortals a la franja de Gaza, van informar fonts diplomàtiques.

En el projecte de text, que va ser obtingut per l'AFP, "el Consell de Seguretat expressa la seva indignació i la seva tristesa davant la mort de civils palestins que exerceixen el seu dret a manifestar-se pacíficament".

El Consell "demana una investigació independent i transparent sobre aquestes accions per garantir que es rendeixen comptes", afegeix.

" El Consell de Seguretat reafirma que tota decisió o acció que pretengui haver modificat el caràcter, l'estatut o la composició demogràfica de la ciutat santa de Jerusalem no té cap efecte jurídic, és nul·la i no legítima i ha de ser anul·lada d'acord amb les resolucions pertinents del Consell de Seguretat ", afegeix el text.

Soldats israelians van matar a 60 palestins aquest dilluns a la frontera amb la franja de Gaza després de disturbis i manifestacions contra la inauguració de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem, una de les promeses més controvertides del president Donald Trump.

Aquesta va ser la jornada més mortífera del conflicte israelo-palestí des de la guerra de 2014 a la franja de Gaza.