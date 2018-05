Corea del Nord suspèn els contactes amb el Sud per les maniobres militars

Corea del Nord va anunciar la suspensió dels contactes d'alt nivell amb Corea del Sud previstos per a avui en represàlia per les maniobres militars conjuntes entre Seül i Washington. L'agència de notícies oficial nord-coreana, KCNA, va informar de la suspensió i va atribuir la decisió a la «provocació» que suposen aquestes maniobres enmig d'un procés d'acostament diplomàtic. En concret, va denunciar que les maniobres Max Thunder inclouen la participació de bombarders B-52.

El Departament de Defensa dels EUA va confirmar les maniobres Max Thunder, una cita anual en què participen les forces aèries de Corea del Sud i els Estats Units. L'any passat, a les maniobres van participar uns 1.500 militars sud-coreans i nord-americans i van intervenir avions tipus F-16.

«Aquestes maniobres són contra nosaltres i es realitzen a tot Corea del Sud en un desafiament flagrant a la Declaració de Panmunjom. Són una provocació militar intencionada que va en contra dels esdeveniments polítics positius de la península de Corea», va apuntar la KCNA.

Per altra banda, el règim de Corea del Nord ha convidat vuit periodistes del Sud a presenciar un acte organitzat la setmana que ve per desmantellar el principal escenari de proves nuclears, en nom dels compromisos adquirits recentment pel dirigent nord-coreà, Kim Jong-un.

El Ministeri d'Unificació de Corea del Sud va confirmar que vuit periodistes podran acudir a una sèrie d'esdeveniments a l'enclavament de Punggye Ri, on s'han dut a terme les sis proves nuclears orquestrades pel règim de Corea del Nord. Els actes s'estendran del 23 al 25 de maig.

En un altre ordre de coses, Ali Akbar Velayati, principal assessor del líder iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, va assegurar que Teheran no té cap intenció de renegociar l'acord nuclear de 2015 ni d'acceptar cap limitació al seu programa de desenvolupament de míssils balístics.

El responsable iranià va assegurar a més que podrien reprendre la producció d'urani enriquit al 20 per cent o al percentatge que es consideri adient si no s'aconsegueix una fórmula per recuperar l'acord després de la retirada dels Estats Units. A més, Velayati va advertir Israel que hi haurà una «resposta més forta» si es repeteixen els atacs de l'aviació israeliana sobre objectius sirians i iranians a Síria. Un portaveu del Govern iranià, Mohammad Bagher Nobajt va advertir que «si no defensa els nostres interessos, sortirem de l'acord i reprendrem l'enriquiment al 20 per cent».